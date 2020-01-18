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  4. Markete giren hırsızlar sadaka kutusuna kadar çaldı

Markete giren hırsızlar sadaka kutusuna kadar çaldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir markete giren hırsız veya hırsızlar sigara ve kasadaki paranın yanında sadaka kutusundaki paraları da çaldı.Olay, gece geç saatte Besni ilçesi Yenikent Mahallesinde ki bir markette meydana geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir markete giren hırsız veya hırsızlar sigara ve kasadaki paranın yanında sadaka kutusundaki paraları da çaldı.
Olay, gece geç saatte Besni ilçesi Yenikent Mahallesinde ki bir markette meydana geldi. Marketin arka kısmında ki camı kırarak içeri giren hırsız veya hırsızlar, 15 bin TL’lik sigara ve bilgisayar kasası ile kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Hırsızlar masa üzerindeki sadaka kutundaki paraları da çalarak kayıplara karıştı.
Sabah iş yerine gelen Hasan ve Hüseyin Kalkan kardeşler, marketin soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Hasan Kalkan, “Sabah işyerimize geldiğimizde kameraların çevrilmiş olduğunu, sigaraların, kasadaki ve sadaka kutusundaki paraların olmadığını görünce şok olduk. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundular. İşyerimizin yan tarafında bulunan camı kırarak içeri girmişler. Sigara standını komple boşaltmışlar. Dün yeni sigaralar almıştık onları da almışlar. Sadaka kutusundaki paraları bile götürmüşler" dedi.

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