Marketlerde koronavirüs denetimi

Malatya Battalgazi Belediyesi, 31 zincir ve yerel markette, gıda, temizlik, sebze ve diğer ürünlerde denetimler yaptı.

Battalgazi Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetimi yoğunlaştırdı.

Türkiye’de de tespit edilen koronavirüs sonrasında vatandaşların özellikle temizlik ve gıda maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, bazı market ve firmaların fiyatlarda fahiş fiyat artışı yaptığının belirtilmesi üzerine Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki zincir ve yerel marketlerde denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren 31 zincir ve yerel markette, gıda, temizlik, sebze ve diğer ürünlerde denetimler yapıldı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.

Zabıta ekipleri usulsüzlük tespit edilen marketlere 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddesi uyarınca tutanak tuttu. Bu tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderilecek ve fiyatta usulsüzlük yapan marketlere cezai işlem uygulanacak.

Fırsatçılara bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

