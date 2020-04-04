Marketlere dezenfektan ve maske denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle marketlerden el dezenfaktanı, eldiven ve maske kullanılmasını istemişti. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere ceza kesildi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler ve denetimler sıklaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bu kapsamda marketlerden giriş ve çıkış noktalarında el dezenfektanı bulundurmasını, çalışanlarının ise belli aralıklarla değiştirmek kaydıyla eldiven ve maske kullanmasını istemişti. Toplamda 313 marketi bu konuda uyaran Büyükşehir Belediyesi daha sonra yapılan denetimlerde kurallara uymayan beş işletmeye yasal işlemde bulunarak ceza verilmesi için İzmir Valiliğine iletti.

4 bin 217 işletme denetlendi

Salgın boyunca denetimlerini sürdüren Zabıta Dairesi Başkanlığı, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu güne kadar 4 bin 217 işletme denetlendi ve uyarıları yerine getirmeyen 115 işletme kapatıldı. Zabıta ekipleri aynı süre içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürlüğünün hazırladığı 50 bin afiş ve güvenli mesafenin korunmasını sağlanması amacıyla hazırlanmış çıkartma ve bez afişi de işyerlerine dağıttı.

