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Markette korkutan yangın

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saatlerinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Markette korkutan yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saatlerinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesinde bulunan Levent O.’ya ait markette sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. İçeride kalan Selçuk Ç. İsimli kişi kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Markette korkutan yangın

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