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  4. Marketten içki şişesi çalan kadın, müşterinin dikkati ile yakayı ele verdi

Marketten içki şişesi çalan kadın, müşterinin dikkati ile yakayı ele verdi

15.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette eşi ve çocukları alışveriş yaptığı sırada dolaptan aldığı alkollü içeceği cebine koyan kadın, bir müşterinin marketçiyi uyarması ile yakalandı.

Manavgat’ta yanında eşi ve çocuklarıyla birlikte bir markete gelen kadın, eşi ve çocukları alışveriş yaptığı sırada dolaptan aldığı alkollü içeceği cebine koyduktan sonra tam marketten ayrılırken yakayı ele verdi. Eşi aldığı malzemelerin parasını ödeyip çıkacağı sırada markette bulunan ve kadının tüm hareketlerini dikkatle izleyen bir başka müşteri, market sahibini kadının cebine koyduğu alkollü içecek konusunda uyardı. Market sahibi kadının arkasından seslenirken, geri gelen kadının cebindeki alkollü içecek yanındaki çocuk tarafından çıkarılarak market sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, kadının birkaç kez alkol şişesini almak için teşebbüste bulunduğu, her defasında yanındaki eşi tarafından engellendiği görüldü.

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