Marketten içki şişesi çalan kadın, müşterinin dikkati ile yakayı ele verdi

Manavgat’ta yanında eşi ve çocuklarıyla birlikte bir markete gelen kadın, eşi ve çocukları alışveriş yaptığı sırada dolaptan aldığı alkollü içeceği cebine koyduktan sonra tam marketten ayrılırken yakayı ele verdi. Eşi aldığı malzemelerin parasını ödeyip çıkacağı sırada markette bulunan ve kadının tüm hareketlerini dikkatle izleyen bir başka müşteri, market sahibini kadının cebine koyduğu alkollü içecek konusunda uyardı. Market sahibi kadının arkasından seslenirken, geri gelen kadının cebindeki alkollü içecek yanındaki çocuk tarafından çıkarılarak market sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, kadının birkaç kez alkol şişesini almak için teşebbüste bulunduğu, her defasında yanındaki eşi tarafından engellendiği görüldü.

