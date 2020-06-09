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Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma tarafından yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde para bozdurma bahanesiyle girdiği marketten tırnakçılık yaptığı belirlenen 2 kadın Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Mahallesi’nde bulunan bir markete para bozdurmak amacıyla gelen 2 kadın, tırnakçılık yaparak kayıplara karıştı.

Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde para bozdurma bahanesiyle girdiği marketten tırnakçılık yaptığı belirlenen 2 kadın Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Mahallesi’nde bulunan bir markete para bozdurmak amacıyla gelen 2 kadın, tırnakçılık yaparak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.M. ve N.M. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.M. ve N.M., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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