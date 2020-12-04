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Marmara Belediyesi’nden 80 öğrenciye tablet

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Marmara Belediyesi, sosyal yardım yönetmeliği şartına uyan ve EBA sistemine giriş yapamayan merkez ve kırsal mahallelerde eğitim gören 80 öğrenciye tablet dağıttı.Korona virüs salgını nedeniyle aylardır okula gidemedikleri için uzaktan eğitim gören evlerinde bilgisayar olmayan öğrencilere, EBA uzaktan eğitim desteğinden faydalanabilmeleri için Marmara Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle alınan tabletler öğrencilere dağıtıldı.Tablet dağıtımının ardından açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, evlerinde bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla tablet desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Marmara Belediyesi, sosyal yardım yönetmeliği şartına uyan ve EBA sistemine giriş yapamayan merkez ve kırsal mahallelerde eğitim gören 80 öğrenciye tablet dağıttı.
Korona virüs salgını nedeniyle aylardır okula gidemedikleri için uzaktan eğitim gören evlerinde bilgisayar olmayan öğrencilere, EBA uzaktan eğitim desteğinden faydalanabilmeleri için Marmara Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle alınan tabletler öğrencilere dağıtıldı.
Tablet dağıtımının ardından açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, evlerinde bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla tablet desteğinde bulunulduğunu söyledi. EBA uzaktan eğitim desteğinden bilgisayarı olmadığı için istifade edemeyen öğrencilerin Marmara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirten Başkan Aksoy, “Bu sıkıntılı süreçte çocuklarımızın evden uzaktan eğitimine 80 öğrencimize bu tabletleri hediye ederek bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde katkı sunmaya çalıştık. Evlatlarımız takdim ettiğimiz tabletleri güle güle kullansın, başarılarıyla gurur duyalım inşallah çocuklar” dedi.

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