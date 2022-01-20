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Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

20.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın, 22 Ocak'tan itibaren Trakya'dan başlayarak 27 Ocak'a kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin hafta sonundan itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22 Ocak) itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde etkili olması öngörülüyor.

Yarın Marmara genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların 22 Ocak Cumartesi günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre, 23 Ocak Pazar günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları ve zirai don için vatandaşların ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

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