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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarın 8-12 derece azalacak

10.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarın 8-12 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazartesi günü, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların yarın günün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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