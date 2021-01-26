YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

26.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:49

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Gılbaz Eczanesi
Suleymanpasa
Rodosto Eczanesi
Suleymanpasa
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Şen Eczanesi
Suleymanpasa
Karagöz Eczanesi
Kapakli
Betül Işık Eczanesi
Cerkezkoy
Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Sıfır Atık programı 2020 yılında başarıyla uygulandı

Sıfır Atık programı 2020 yılında başarıyla uygulandı

Tekirdağ’da 66 bin kişiye afet eğitimi verilecek

Tekirdağ’da 66 bin kişiye afet eğitimi verilecek

Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı

Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı

Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor

Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor

Araçtan cephane çıktı

Araçtan cephane çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.