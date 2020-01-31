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Marmara Denizi'nde lodos ulaşıma engel oluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde lodos ulaşıma engel oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun etkisini sürdüreceğini vurgulayarak, "Bugünden başlayan lodos yarına kadar etkili olacak. Bizde bütün balıkçı arkadaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Hava normale dönene kadar arkadaşlarımız denize çıkmayacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Lodos Tekirdağ

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