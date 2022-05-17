İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"İtalya'dan Burgas'a seyir halindeyken makine arızası yaşayan 100 metre boyundaki ALESSANDRO F isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mizin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörümüz yedeğinde ve KIYEM-4 botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."



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