Marmara Denizi'nde makinesi arızalanan tekne güvenli bölgeye götürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce güvenli bölgeye çekildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında seyir halindeki teknenin makinesi arızalandı. Bunun üzerine tekne, bir süre sürüklendi.

Durumun, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Biri çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metre boyundaki tekne, "KIYEM-4" botu tarafından yedeklenerek Biga'nın Kemer Limanı'na götürüldü.



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