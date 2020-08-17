YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı

Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı

AMASYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde, görev yaptığı sırada şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Gölcük ilçesinde deprem sırasında polis otosunun denize düşmesi sonucu bir meslektaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Öztürk'ü meslektaşları, ilçeye bağlı Yerkozlu köyünde kabri başında andı.

Taşova Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Salih Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yıl önce şehit olan meslektaşlarını unutmadıklarını ve şehitlerin anılarını yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Şehidin ağabeyi Hasan Öztürk ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, "Kardeşimi kaybedeli 21 yıl oldu hiç unutmadık her daim hafızamızda. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizler ülke olarak böyle olağanüstü durumlarda kenetlendiğimizi, bir olduğumuzu her zaman görüyoruz.Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç
Kuryenin şakası canından ediyordu! Kuryenin şakası canından ediyordu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Amasya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:42
Öğle
12:46
İkindi
16:33
Akşam
19:39
Yatsı
21:08

Amasya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Vatan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Gündoğdu Eczanesi
Merzifon
Artvin Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Merzifonlu Azimli Çiftçi Serada Enginar Yetiştirmeyi Başardı

Merzifonlu Azimli Çiftçi Serada Enginar Yetiştirmeyi Başardı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Nadas Alanlara Aspir Alternatifi

Nadas Alanlara Aspir Alternatifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.