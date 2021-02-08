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Marmara için fırtına ikazı

08.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Marmara için fırtına ikazı

Meteoroloji bugün öğleden sonra Marmara Denizi’nde başlaması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

Meteoroloji bugün öğleden sonra Marmara Denizi’nde başlaması beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Hızının 75 kilometreye çıkabileceği tahmin edilen fırtınanın yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde bugün saat 16:00’dan yarın saat 09:00’a başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “Marmara Deniz’inde rüzgârın bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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