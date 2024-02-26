Marmara Kariyer Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, KOÜ, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin oluşturduğu koro tarafından "Marmara Türküleri" dinletisi sunuldu.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, açılış konuşmasında, gençlerin geleceklerine sağlam adımlarla ilerlemesinin, KOÜ olarak en büyük öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hem istihdam hem de staj olanakları sunması açısından büyük potansiyel barındıran bu tür fuarların üniversite öğrencileri ve mezunları için öneminin farkında olduklarını dile getirdi.

Cantürk, ülkenin en önemli konularından birinin istihdam olduğunu, organizasyonun yarattığı ivmeyle kentin, bölgenin ve ülkenin iş ve istihdam alanına sinerji kazandıracağını söyledi.

"TÜRKİYE’DE İLK KEZ 1 YIL BOYUNCA METAVERSE ORTAMINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEK"

1071 firma ve 700'den fazla etkinlikle bugüne kadarki en fazla sayıya ulaştıkları fuarda 2 gün boyunca en yüksek ziyaretçi sayısını da yakalayacaklarına inandığını belirten Cantürk, "Bu sebeple de Marmara Kariyer Fuarı 'enler'in fuarı olacaktır ancak 'ilkler'in de fuarı olacaktır. Peki nedir bu ilkler derseniz. İki gün sürecek Marmara Kariyer Fuarı, Türkiye'de ilk kez tam 1 yıl boyunca metaverse ortamında yer almaya devam edecek. Burada firmalar kendilerini tanıtacak, staj ve istihdam konusunda başvurularını yayınlayabilecekler. Biz de akademi olarak firmalarımızla ilişkimizi sürdürmek için açık kapı sahibi olacağız." diye konuştu.

Cantürk, Türkiye'nin en önemli ve en büyük kamu kuruluşları ile özel sektörü bir araya getiren etkinliğin, ülke istihdamına da büyük katkı sağlayacağına değinerek, fuarın, gençlerle iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olma özelliğiyle de ön plana çıktığını vurguladı.

Kocaeli ve Marmara Bölgesi'nden çok sayıda firma, şirket, kurum, OSB, sanayici işadamı dernekleri, sanayi-ticaret odaları ile STK'lerin yanı sıra Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmalarının fuarda bulunacağına işaret eden Cantürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları, kamu bankalarının yanı sıra ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, Şişecam, Baykar, Turkcell, HAVELSAN, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Ford Otosan, Hyundai Assan, Anadolu Isuzu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ebebek, Nobel İlaç, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Albayrak Holding, Limak gibi çok önemli şirketler iki gün boyunca Kocaeli'de olacak."

Cantürk, fuarın ev sahipliğinin kendilerine verilmesi noktasındaki tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a teşekkür etti.

"ORGANİZASYONA 100 BİN KATILIM BEKLİYORUZ"

Salim Atay da yarının teminatı gençler için bir arada olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2019'da bu yola çıktıklarını söyledi.

Organizasyonun 36'ncısını düzenlediklerini anımsatan Atay, etkinliğin, yapıldığı her şehrin gördüğü en büyük bölgesel kariyer fuarı olduğuna işaret ederek, "Bu aslında ülkemizde o kadar büyük enerji, o kadar büyük potansiyel var ki. Sadece buraya öğrenciler ya da iş arayan gençlerimiz gelmiyorlar. Dışarıda 1071 firmadan bahsediliyor. Burada hiç kimse bir şey satmaya gelmedi. Burada gördüğünüz firmaların hepsi gençleri kazanmaya geldi. Bunun için de ciddi maliyetlere katlanıyorlar. Evet bu şehrin gördüğü en büyük organizasyon, bölgesel kariyer fuarıdır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Çünkü sadede Kocaeli'nde böyle değil, her yerde böyle." şeklinde konuştu.

Fuarlara bu kadar yoğun katılım sağlanmasının önemine değinen Atay, bunun, Türkiye'nin hem iş veren hem iş gören tarafından ne kadar büyük potansiyele ulaşıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Atay, 2019 ile 2023 yılları arasında yapılan kariyer fuarlarına 650 bin öğrenci-mezunun katıldığını, bugün Kocaeli'de düzenlenen fuarda ise 100 bin öğrenci-mezun katılımını beklediklerini bildirdi.

Büyük bir milletin evlatları olduklarının altını çizen Atay, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şu anda dünyada emsalimiz yok. Allah bu ülkeye güneşi verdi, denizi verdi, kumsalı verdi, en güzel mutfağı verdi. Nitelikli insanı mı vermedi. Evet insanımız da sahip olduğumuz her yer altı yer üstü zenginlikleri kadar niteliklidir ve dünyaya örnek olacak vasıflara sahiptir. Burası Türkiye'de yapılan en büyük kariyer fuarı değil, bu coğrafyada, Avrupa da dahil olmak üzere yapılan en büyük kariyer fuarıdır. Herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ise Kocaeli'nin, ülkenin bilim, sanayi, teknoloji üssü ve dünyayla yarışan yüzü olduğunu belirtti.

Organizasyonun öneminden bahseden Yavuz, "Gençlerin istihdamını artıracak, iş ve staj imkanlarına erişimini kolaylaştıracak, çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgilenmesine ve bilinçlenmesine fırsat sağlayacak. Aynı zamanda gençlerimiz iyi bir kariyer planı yapabilecek. İstedikleri işi bulabilecek, iş verenlerimizde yetenekli, gerekli bilgi ve beceriye sahip çalışan bulmak imkanına sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de Türkiye'nin dünya standartlarının ötesine öğrenciler yetiştiren üniversitelere sahip olmasına rağmen firmaların arzu ettikleri nitelikte çalışan bulamadığına dikkat çekerek, uzun yıllardır gençler ve firmaların bir araya getirilmeyişinin yarattığı sorunların kariyer fuarları sayesinde ortadan kalktığını söyledi.

Fuarın önemli bir kazanım olacağını dile getiren Hülagü, "İnsan kaynakları anlayışının önem kazandığı günümüz dünyasında bir sanayi için en önemli değer nitelikli insan kaynağıdır. İnsan kaynağını değerlendirmek en önemli kazanımlardan biri haline gelmiştir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaparak, insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda yapılan organizasyonların şehirlerin ve ülkelerin geleceği için son derce ümit verici olduğunu anlattı.

Kariyer meselesinin öğrencilik yıllarında değerlendirmeye alındığında kişinin kendisini hazırlaması açısından çok kıymetli olduğundan bahseden Büyükakın, firmalarla görüşüp istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin hayatlarını da ona göre inşa etmeye başladığını kaydetti.

ANADOLU AJANSI FUARDAKİ YERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, firmaların stantlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katılımın yoğun olduğu fuarda, stantları ziyaret eden öğrencilere iş olanaklarıyla ilgili bilgi veriliyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar" başlıklı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) da etkinlikte stant açan kurumlar arasında yer aldı. Ajansın yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, kurumda staj imkanlarına dair de bilgilendiriliyor.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, paydaş üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fuar, yarın sona erecek.

