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Marmara Üniversitesi öğrencileri kenevir yağından yara örtüsü üretti

01.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekstil mühendisliği yüksek lisans öğrencisi İhsan Fatih Aktaş: - "Kenevir yağının, antibakteriyel özelliği yüksek ve ürünümüzün gözenekli bir yapısı olduğu için, hava alıyor ve yaralar diğer örtülere göre daha çabuk iyileşiyor"

CİHAN OKUR/KEMAL CEYLAN - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Marmara Üniversitesi öğrencileri kenevir yağından, 3 boyutlu yazıcı yardımıyla ürettikleri, yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlayan yara örtüsünü tanıttı.

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezinde, Doç. Dr. Muhammet Uzun'un danışmanlığındaki 5 kişilik öğrenci ekibi, kenevir yağının antibakteriyel özelliğinin yüksek olduğunu tespit etti.

Kenevir ürününe karşı oluşan ön yargıları kırmak isteyen öğrenciler, bu yağdan üretilecek bezin yaraları daha hızlı iyileştireceğini düşünerek 3 boyutlu yazıcı yardımıyla yara örtüsü imal etti.

Kenevir yağından üretilen yara örtüsü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Tekstil mühendisliği yüksek lisans öğrencisi İhsan Fatih Aktaş, AA muhabirine, bu çalışmadaki amaçlarının insanların kenevire olan bakış açısını biraz değiştirmek olduğunu söyledi.

Çalışmalarda üniversite yönetiminden gerekli desteği aldıklarını aktaran Aktaş şöyle devam etti:

"Kenevir yağının antibakteriyel özelliğinin yüksek olduğunu tespit ettik ve yara örtüsü yapmaya karar verdik. Böyle bir çalışmayı ilk defa biz yapıyoruz. Diğer yara örtülerinde yapışkanlık özelliği kazandırmak için kimyasal kullanılıyor. Bizimki doğal malzeme olduğu için direkt deriye yapışıyor ve direkt derinin şeklini alıyor. Kenevir yağının, antibakteriyel özelliği yüksek ve ürünümüzün gözenekli bir yapısı olduğu için hava alıyor ve yaralar diğer örtülere göre daha çabuk iyileşiyor."

Kısa sürede çalışmalarında son geleceklerini dile getiren Aktaş, "Biz şunu diyoruz bu çalışmayla; kenevir aslında kötü bir malzeme değil, kenevirden birçok ürün yapılabilir. Bu malzemede yağ oranını ne kadar artırırsak o kadar çabuk sürede, yaralarda iyileşme oluyor. Gerekli çalışmalar tamamlandığında, önümüzdeki yıl seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Bazı çalışmalarımızı ve testlerimizi, eczacılık ve tıp fakülteleriyle yapıyoruz. Bu çalışmamızın insanlığa faydalı olacağını ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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