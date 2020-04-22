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Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'ndan 23 Nisan'a özel evden İstiklal Marşı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'ndan 23 Nisan'a özel evden İstiklal Marşı

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla TBMM tarafından İstiklal Marşı'nın evlerden okunması kararı alınması üzerine Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden yapılan çalgı ve ses kayıtlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirerek farklı bir çalışmaya imza attı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir projesi olarak Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğindeki Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden yapılan çalgı ve ses kayıtlarıyla İstiklal Marşı'nı başarıyla seslendirerek "çok farklı ve güzel" bir çalışma gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan, 2 yıldır üniversite içinde ve dışında olmak üzere çok sayıda konser veren Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden İstiklal Marşı çalışmasını 30 kişinin katılımıyla yaptı.

Topluluk, bu çalışmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türk çocuklarına, Türkiye'ye ve Marmara Üniversitesi camiasına hediye etmiş oldu.

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