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Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

10.04.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar 800 metreden yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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