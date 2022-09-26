YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

26.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin paydaş olduğu "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında, 2 yılda 12 bin metrekare hayalet ağ Marmara ve Ege denizlerinden çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında, 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve hayalet ağ olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bugüne kadar, Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık da temizlendi.

Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan hayalet ağların temizliğinin yanı sıra ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandıBalıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:
Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldüEskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir deniz Hayalet Ağ

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
13:05
İkindi
16:28
Akşam
19:08
Yatsı
20:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Kesen Eczanesi
Altieylul
Yörükoğlu Eczanesi
Altieylul
Seymen Eczanesi
Karesi
Volkan Eczanesi
Karesi
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.