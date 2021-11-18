Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

SITKI YILDIZ - Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Şu an Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinde vaka sayıları azalırken Karadeniz ve Marmara Bölgesinde tırmanışa gitmekte. Onun da önüne geçmek için elimizdeki şu an tek silah aşılama oranını özellikle bu bölgelerde artırmak." dedi.

Arıca, AA muhabirine, Türkiye'de aşılama oranının belli bir yere geldiğini ve şu anda Türkiye'de 100 bin nüfusta vaka sayısının 221'lerde olduğunu hatırlattı.

Geçen haftaya nispetle yüzde 4,3'lük bir azalış yaşandığını kaydeden Arıca, "Ama özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki bazı illerde vaka sayılarında alarm verecek düzeyde artış gözükmekte. Şu an Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde vaka sayıları azalırken Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde tırmanışa gitmekte. Onun da önüne geçmek için elimizdeki şu an tek silah aşılama oranını özellikle bu bölgelerde artırmak." diye konuştu.

- Aşılamada yüzde 80'in üzerine çıkan ülkelerde vaka sayıları düşüşte

Aşılamanın yüksek olduğu ülkelerle düşük olan ülkeler arasındaki farkları anlatan Arıca, aşılamada yüzde 80'leri bulan İspanya'yı örnek göstererek şöyle konuştu:

"İspanya'da daha önceden ölüm ve vaka sayıları Türkiye'nin 2-3 katı iken şu an aşılama oranı yüzde 80'leri geçtiği için toplumsal bağışıklanma sağlanmış durumda ve şu anki ölüm sayıları ikili hanelerin altına düşmüş, vaka sayıları da azalmış durumda. Diğer tarafta Ukrayna, Rusya, Romanya ve Yunanistan'a baktığımız zaman alarm çanları bu ülkelerde hızla çalıyor. Çünkü son iki haftada vaka sayıları iki katını aşmış durumda. Özellikle komşumuz olan Yunanistan ile Romanya, Ukrayna ve Rusya'da ciddi vaka artışları var. Bunun da nedeni aşılama oranının istenilen düzeyde olmaması. Bunun için de tek bir silahımız var o da hem Türkiye hem dünyada aşılama oranını yüzde 80'inin üzerine geçmemiz olacak."

- "Pozitif olan çocuğun ebeveyni izinli sayılmalı"

Okulların ara tatilde olması nedeniyle aileler ve eğitim camiasına çeşitli tavsiyelerde bulunan Arıca, özellikle eğitimin başlayacağı 22 Kasım Pazartesi günü için dersliklerin hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sınıfların havalandırma koşulları, kurallar ve dezenfektanların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Arıca, şunları kaydetti:

"Okullar açıldığı zaman çocuğu Kovid-19 testi pozitif olan anne veya babadan çift doz aşısı olanlar risksiz görünüyor ve karantina sürecine alınmıyor. Bu nedenle özellikle iş verenlere uyarım, çocuğu Kovid-19 pozitif olan ailelere belli bir sayıda izin vermeleri, izne müsaade etmeleri. Özellikle hasta çocuğun bakımı için çocuklarının yanında olmaları gerekiyor. Anne ya da babadan birinin izinli sayılması gerekiyor. Buna hem aileler hem iş verenler hem de merkezi otoritenin duyarlı olmasında fayda var. Çocuklarımız bizim. Özellikle hastalandıkları zaman mutlaka ebeveynlerden herhangi birinin evin içerisinde, çocuğunun yanında karantina sürecini geçirmeli ki Kovid-19 dışında herhangi bir problem de yaşanmasın."

