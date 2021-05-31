Marmarabirlik, ISO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 403'üncü sırada yer aldı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), İSO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2020 yılında üretimden net satışlara göre 2019'a kıyasla 34 basamak yükselerek 403'üncü olduğu bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Marmarabirlik, 8 kooperatif ve 30 bin aktif üretici ortakla faaliyetine devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 yılında en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 403'üncü basamakta yer alan Marmarabirlik, 709 milyon liralık üretimden net satışa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin sıralamada 2019'a göre 34 basamak yükseldiğini belirtti.

Birliğin 2010'dan bu yana sürekli kar ettiğini vurgulayan Asa, "Ürün bedellerini kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla ödeyen, kar payı dağıtan, istikrarlı bir şekilde büyüyen ve ortağını sürekli destekleyen, geleceğe yatırım yapan bir kurum haline gelmiştir. Marmarabirlik'in geldiği nokta, İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı rakamlarda bir kez daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.