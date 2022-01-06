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Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedellerinin tamamını 28 Ocak'ta ödeyecek

06.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedellerinin tamamını 28 Ocak'ta ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ürün bedellerinin tamamını 28 Ocak'ta ortaklarına ödeyeceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 ürün alım kampanyasına 22 Ekim 2021'de başlayan Marmarabirlik, yağlık dahil 450 milyon lira tutarında 44 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 205 milyon lira ödeme yapan Birlik, ürün bedellerinin tamamını 28 Ocak'ta ödeme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortaklara kalan bedeller için 245 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göreve gelmelerinden itibaren üreticileri hiçbir zaman mağdur etmediklerini belirten Asa, şu bilgileri paylaştı:

"Önceki yıllarda olduğu gibi ürün bedeli alacaklarını karşılayacak miktar kasamızda olduğunda, üreticinin parasını 1 gün dahi bekletmeyiz. Bu anlayışla görev yapmaktayız. Bugüne kadar ürün bedellerini kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödemiş olmamız ve ödeme planını öne almamız kurumun mali açıdan geldiği noktayı çok iyi bir şekilde özetlemektedir."

Asa, ortakların kooperatiflerine verdiği her kilogram zeytin için 1 lira prim desteği verileceğini daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Güncel rakam olarak verilecek destek miktarının yaklaşık 44 milyon lira olduğunu, ürün alımları sonuçlandıktan sonra net rakamın ortaya çıkacağını aktaran Asa, "Kilogram başına verilecek prim destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı daha sonra açıklanacaktır. Daha önce de açıkladığımız gibi gübre ve zirai ilaç kredi limitleri dahilinde tarımsal ekipman ve akaryakıt destekleriyle üreticimizin yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Yönetim kurulu olarak üretici odaklı bir anlayışla görev yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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