Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK 2021-2022 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 20,10 TL, taban fiyat 7,40 TL, yağlık zeytin fiyatı da 7 TL olarak belirlendi. “Bu yıl üreticiye destek olma zamanıdır” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ürün alım fiyatları belirlenirken üreticimizin geçimini sağlayabileceği fiyatlar olmasına dikkat edilmiştir” dedi.

Marmarabirlik’te 2021-2022 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatları belli oldu. Üreticilerin merakla beklediği açıklamayı Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptı. Asa, “8 kooperatif başkanı ve yöneticilerimizle yaptığımız koordinasyon toplantısı ve Marmarabirlik Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; alım kampanyasında tavan fiyat 180 tane için 20,10 TL, 300 tane zeytin 9,50 TL, taban fiyat 380 tane için 7,40 TL, yağlık zeytinin kilo fiyatı ise 7 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

“Alım fiyatları belirlenirken; ortaklardan gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, birliğimizin stok durumu, pazarlamanın satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır” diyen Başkan Asa, “Üreticilerimizin maliyet baskısı altında olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Zeytinden ekmeğini kazanan üreticilerimizin alın terini ve emeğini asla zayi etmeyiz. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ürün alım fiyatları belirlenirken üreticilerimizin maliyetleri göz önünde bulundurulmuştur” diye konuştu.

Fiyatlar belirlenirken piyasa istikrarının da sağlanması gerektiğine dikkat çeken Hidamet Asa, “Üreticinin geçinebileceği tüketicinin de alabileceği fiyatlar olmalıdır. Üretici mağdur olmamalı, kurum da zarar etmemelidir. Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır. Alınan üründen kar etmez zarar ederse, kurum ayakta duramaz, yatırım yapamaz, ürün bedellerini zamanında ödeyemez, kredi kullanmak zorunda kalınır ve öz kaynaklar erir. Kurum eski günlerine geri döner. Piyasa koşullarının üzerinde yüksek fiyata ürün alırsanız, tüketiciye yüksek fiyata satmak zorunda kalırsınız. Bu da piyasa gerçeklerine aykırıdır ve satışlarınızı düşürür” ifadelerini kullandı.

“Bir yıllık kazancı değil, her yıl kazandırmayı düşünmek zorundayız” diyen Hidamet Asa şöyle konuştu:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yapmış olduğu 1 kilo zeytinin maliyeti, 1 dekardan 510 kilo zeytin üretimine göre ortalama 6,5 TL’dir. Marmarabirlik'in ortalama alım fiyatının 10-11 TL olacağı öngörülmektedir. Dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiren İspanya’da zeytinyağı borsasında 1 kilo zeytinyağı fiyatı 3 euro civarındadır. Ülkemizde bugün itibarı ile 1 kilo sızma dökme zeytinyağı fiyatı 30 TL seviyelerindedir. Bu veriler doğrultusunda 4,5 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edileceği öngörülerek yağlık zeytin fiyatı 7 TL olarak belirlenmiştir. Konuşma hakkı olduğunu düşünüp, hiçbir sorumluluğu olmayanların bugün ürün alım fiyatları üzerinden spekülatif açıklamalar yaptığını görüyoruz. Kurumu zarara uğrattığımızda ilk önce onlar ‘kurumu batırdınız’ diyeceklerdir. Marmarabirlik’i düzlüğe çıkardık, bugüne kadar olduğu gibi üreticimize destek olmaya devam ediyoruz.”

Ürün ödeme planı ile ilgili de bilgi veren Hidamet Asa, “Alım miktarı, alım bütçesi göz önüne alınarak ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı mart ve mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Ürün bedelleri önceki yıllarda olduğu gibi kredi kullanılmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenecektir” dedi.

Türkiye genelinde sofralık zeytin üretiminin geçen yıla göre yüksek olması bekleniyor. Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortağından, 72 bin 650 ton rekolte beyanı geldi. Ürün alımlarına, 22 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan Marmarabirlik, 560 milyon TL alım bütçesi oluşturdu.

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