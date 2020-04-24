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Marmarabirlik'in 2020 hedefleri reklam filminde anlatıldı

BURSA HABERLERİ  | 24.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Marmarabirlik'in 2020 hedefleri reklam filminde anlatıldı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 2020 yılı hedeflerini reklam filmiyle anlattı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticilerin ve Marmarabirlik çalışanlarının da rol aldığı filmde "geliştik, büyüdük, çalıştık, başardık, tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayıldık" sloganına yer verildi.

Bu yıl 45 bin ton ürün satışı ve 8 bin 500 ton ihracat hedefi bulunan birliğin ürünlerinin, dünyanın birçok ülkesinde tercih edilmesi de farklı dillerle anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, filmde Marmarabirlik'in bir kooperatif markası olduğunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.

Asa, ortaklardan daha çok ürün alabilmek ve daha çok satabilmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, hedeflere emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan döneminde yayınlanmaya başlanan yeni reklam filmi ile tüketicilerimize zeytini sevdirmeyi, bilinirliğimizi ve satışlarımızı artırmayı, markamıza değer katmayı amaçladık. Yurt içi ve yurt dışında satış ağımız her geçen gün daha da büyürken, reklam filmimiz bu zor dönemde satışlarımızın artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Marmarabirlik ürünleri, sağlıklı beslenmenin öneminin daha da arttığı böyle bir dönemde tercih sebebi olmalıdır. Marmarabirlik olarak en üst seviyede tedbirlerle, halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Tesislerimizde doğal fermantasyon yöntemi ile üretim yapılmakta, ürünlerimiz pastörize edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Marmarabirlik reklam filmi

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