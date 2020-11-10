Marmara'da hamsi balıkçının yüzünü güldürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara'da avlanan Tekirdağlı balıkçıların yüzü hamsiyle gülüyor.

Karadeniz'de palamuttan sonra Marmara'da hamsi avına çıkan Tekirdağlı balıkçılar, limana ağları dolu dönüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-3 gündür balıkçıların ağlarına bol miktarda hamsi takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların bol hamsiyle avdan döndüklerini anlattı.

Balıkçı İdris Şeremet de hamsi bolluğunu deniz suyunun soğumasına bağladı.

Yüzlerinin güldüğünü, ağlarının dolduğunu ifade eden Şeremet, "İnşallah hamsi bolluğu devam eder ve balıkçının yüzü güler. Palamutla başlayan sezonumuz hamsiyle devam edecek. İnşallah güzel bir sezon geçirmeye devam ederiz diye ümit ediyoruz." dedi.

Kilosu 40 liradan satılan hamsinin gelecek haftadan itibaren fiyatında düşüş beklendiği vurgulandı.

