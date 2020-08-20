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Marmara’da Korona denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında bütün Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Marmara ilçesinde de Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı ve kolluk kuvvetlerinin iştirakiyle ilçede Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için bütün işyerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında bütün Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Marmara ilçesinde de Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.
Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı ve kolluk kuvvetlerinin iştirakiyle ilçede Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için bütün işyerleri denetlendi. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, internet kafe ve berber, kuaför, güzellik merkezi ve benzeri yerler denetlendi. Görevliler, denetimlerde işyerleri sahiplerine temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken tedbirleri ayrıntılı olarak anlattı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

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Sabah
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Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
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