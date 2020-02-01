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Marmara'da lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Marmara'da lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 2 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açıldı.

Hava sıcaklığın 13 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar da sahilde zaman geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lodos Marmara Tekirdağ

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İkindi
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Akdeniz Eczanesi
Cerkezkoy
Atakent Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
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