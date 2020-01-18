YURTHABER
  4. Marmara’da öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Marmara’da öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara İlçesi Saraylar Ortaokulu Müdürlüğü’nce, 8.

Balıkesir’in Marmara İlçesi Saraylar Ortaokulu Müdürlüğü’nce, 8. sınıflar arası Bilgi Yarışması düzenlendi. Kıyasıya geçen yarışmayı 8-B sınıfı kazandı.
Saraylar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması oldukça çekişmeli geçse de 10 puanlık fark ile yarışmanın kazananı 8-B sınıfı oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara ve öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Kaymakamı Hasan Uğuz, böyle güzel bir günde öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belerterek, “Dereceye giren öğrencileri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
Ardından bilgi yarışmasına katılan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Uğuz, yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz katıldığı bilgi yarışma programını, Marmara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Turan Engin, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Ani yağışlara karşı Mehfez ve kanallar temizleniyorAni yağışlara karşı Mehfez ve kanallar temizleniyor
Jandarma, öğrencilerin karne sevincine ortak olduJandarma, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Yenisu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

'Hareketsizlik Yüzünden Dünyada Her Yıl 3,2 Milyon Insan Ölüyor'

'Hareketsizlik Yüzünden Dünyada Her Yıl 3,2 Milyon Insan Ölüyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.