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Marmara’da pandemi değerlendirme toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Marmara İlçesinde, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları bu salgından korumak amacıyla Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz başkanlığında, İlçe Pandemi Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda konuşan Kaymakam Uğuz, küresel salgınla mücadelede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığını, ilçenin turizm bölgesi olması ve turizm sezonunun başlaması sebebiyle insan sirkülasyonunda artış gözlemlendiğini, bu sebeplerle Haziran 2020 itibariyle denetimlerin sıklaştırılacağını, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL cezai işlem uygulanacağını ve sürece göre gerektiğinde yeni tedbirlerin de alınacağını dile getirdi.Marmara Adasında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hasan Uğuz, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara İlçe Jandarma Komutanı V.

Marmara’da pandemi değerlendirme toplantısı

Marmara İlçesinde, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları bu salgından korumak amacıyla Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz başkanlığında, İlçe Pandemi Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda konuşan Kaymakam Uğuz, küresel salgınla mücadelede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığını, ilçenin turizm bölgesi olması ve turizm sezonunun başlaması sebebiyle insan sirkülasyonunda artış gözlemlendiğini, bu sebeplerle Haziran 2020 itibariyle denetimlerin sıklaştırılacağını, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL cezai işlem uygulanacağını ve sürece göre gerektiğinde yeni tedbirlerin de alınacağını dile getirdi.
Marmara Adasında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hasan Uğuz, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara İlçe Jandarma Komutanı V. İrfan Okur, Marmara İlçe Emniyet Amir V. Uğur Balcı, Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Marmara’da pandemi değerlendirme toplantısı

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