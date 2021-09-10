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Marmara'da poyraz etkisini kaybetti

10.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçıların zorunlu "poyraz" paydosu bugün sona eriyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede 4 gündür etkili olan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

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