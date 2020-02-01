Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar yüzünü Karadeniz'e çevirdi

Tekirdağlı balıkçıların av sezonunun başında bir ay bol istavrit avladığını ancak daha sonra Karadeniz'e yönelmek zorunda kaldığını anlatan Pehlivanoğlu, "Karadeniz'de yaklaşık bir ay güzel hamsi bereketi oldu. Bu sene Tekirdağlı balıkçılar biraz sıkıntı yaşadı. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız sezonu güzel hamsi ve istavrit avcılığıyla tamamlarlar." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de ocak ayı boyunca Karadeniz'de avlandıklarını, sezonu güzel bir şekilde bitirmek istediklerini dile getirdi.

Marmara'da istavritin azalmasının ardından Karadeniz'e yöneldiklerini ifade eden Şeremet, "Palamut, çinekop, lüfer olmadı bu sene. Bir dönem Marmara'da istavrit vardı, bitti. Allah'tan Karadeniz'de hamsi vardı da ekmek paramızı çıkardık. İnşallah bol miktarda balık avlarız da vatandaş da ucuz balık yer. Çünkü onlar da denizden gelen haberi bekliyor." dedi.

Şeremet, Karadeniz ve Marmara'da avlanmaya devam edeceklerini, balık olmaması durumunda bir süre dinlenerek av ve tekne bakımlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

