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Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar yüzünü Karadeniz'e çevirdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

"Vira Bismillah" diyerek denize açılan ve teknelerde yoğun mesai harcayan Tekirdağlı balıkçıların yüzü bu sezon Karadeniz'de avladıkları hamsiyle güldü - Balıkçı İdris Şeremet: -"Palamut, çinekop, lüfer olmadı bu sene. Bir dönem Marmara'da istavrit vardı, bitti. Allah'tan Karadeniz'de hamsi vardı da ekmek paramızı çıkardık"

TEKİRDAĞ - MESUT KARADUMAN - Marmara'da bu sezon umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de avladıkları hamsiyle teselli buldu.

Av sezonunun eylülde başlamasıyla "vira bismillah" diyerek Marmara'ya açılan Tekirdağlı balıkçılar, çoğu kez limana boş ağlarla döndü.

Marmara'da palamut, mezgit, çinekop ve lüferden umduğunu bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, bu sezon Karadeniz'den kasalar dolusu hamsiyle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Karadeniz'de bir ay hamsi bereketi oldu"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hamsinin balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Tekirdağlı balıkçıların av sezonunun başında bir ay bol istavrit avladığını ancak daha sonra Karadeniz'e yönelmek zorunda kaldığını anlatan Pehlivanoğlu, "Karadeniz'de yaklaşık bir ay güzel hamsi bereketi oldu. Bu sene Tekirdağlı balıkçılar biraz sıkıntı yaşadı. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız sezonu güzel hamsi ve istavrit avcılığıyla tamamlarlar." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de ocak ayı boyunca Karadeniz'de avlandıklarını, sezonu güzel bir şekilde bitirmek istediklerini dile getirdi.

Marmara'da istavritin azalmasının ardından Karadeniz'e yöneldiklerini ifade eden Şeremet, "Palamut, çinekop, lüfer olmadı bu sene. Bir dönem Marmara'da istavrit vardı, bitti. Allah'tan Karadeniz'de hamsi vardı da ekmek paramızı çıkardık. İnşallah bol miktarda balık avlarız da vatandaş da ucuz balık yer. Çünkü onlar da denizden gelen haberi bekliyor." dedi.

Şeremet, Karadeniz ve Marmara'da avlanmaya devam edeceklerini, balık olmaması durumunda bir süre dinlenerek av ve tekne bakımlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Hamsi Karadeniz Marmara Tekirdağ

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