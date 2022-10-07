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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

07.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak yağış

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