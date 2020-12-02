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Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.12.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü’ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi.

Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü’ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Dorsenin kaldırılma çalışmalar devam ediyor.
Kaza, saat 13.30 sularında Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf A. yönetimindeki mobilya malzemesi taşıyan tırın dorsesi köprüye çarparak yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerince incelemesi sürerken dorsenin kaldırılması için olay yerine takviye ekipler bekleniyor. Öte yandan kaza anında Marmaray seferi olmaması büyük bir faciayı önledi.

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