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Marmaray’da çekilen “LGBT kamu spotu” hakkında TCDD suç duyurusunda bulundu

26.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray’da çekilen “LGBT kamu spotu” hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, “Toplumsal değerlerimize aykırı olan ve müvekkil genel müdürlükçe asla desteklenmeyen olay nedeniyle toplumumuzun hassas kesimi rahatsız edilmeye çalışılmıştır. Bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

Marmaray’da çekilen “LGBT kamu spotu” hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları suç duyurusunda bulundu. TCDD avukatı Muhammet Ali Geloğlu tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, şikayet edilen bir film yapım şirketi mekan sorumlusu Tolga Acar ve şirketin yetkilileri yer aldı.

“MÜVEKKİL GENEL MÜDÜRLÜKÇE ASLA DESTEKLENMEYEN OLAY NEDENİYLE TOPLUMUMUZUN HASSAS KESİMİ RAHATSIZ EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR”

Dilekçede, “X isimli sosyal medya sitesinde bir profilden genel müdürlüğümüze ait olan Marmaray trenlerinde çekildiği iddia edilen bir kısa film yayınlanmıştır. Görüntüler izlendiğinde videonun gerçekten de kurumumuzun işlettiği trenlerde çekildiği algısı oluşturulmuştur. Müvekkil genel müdürlük, bilgisinin bulunmadığı bir olay ve çekim nedeniyle ülkemizin kutuplaştırılması çalışmalarına dahil edilmeye çalışılmaktadır. Zira her gün yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet veren Marmaray trenlerinin toplumun hassas noktalarını rahatsız eden birtakım olaylar ile gündeme gelmesi gerçekten de endişe verici olup, kabul edilebilir bir durum değildir. Toplumsal değerlerimize aykırı olan ve müvekkil genel müdürlükçe asla desteklenmeyen olay nedeniyle toplumumuzun hassas kesimi rahatsız edilmeye çalışılmıştır. Üstelik bu kötü niyetli çalışma, şikayet edilenler tarafından müvekkil yetkililerine gerçek dışı beyanlar sunularak yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Dilekçenin devamında, “Trenlerde izin alınarak video çekimi yapılabilmesi mümkündür. Bu videolar dizi, film veya reklam amaçlı da olabilmektedir. 29 Kasım 2019 tarihinde bir film yapım şirketinin sorumlusu Tolga Acar tarafından genel müdürlüğümüzden çekim izni talep edilmiştir. Şahıs, çekim iznini Facebook reklam filmi için talep etmiştir. Müvekkil genel müdürlük tarafından reklam çekimlerinin içeriği ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmamıştır ve sadece Facebook’ta paylaşılmak üzere reklam çekimi için trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verilmiştir. Ancak çekilen video izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil, sözde kamu spotu olarak çekilmiş, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde izindeki gibi Facebook adlı sitede değil, X isimli sitede paylaşılmıştır. Dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiçbirisi verilen izne uygun değildir” denildi.

“OLAY HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMANIN YAPILMASINI VE KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP EDERİZ”

Dilekçede TCDD’nin yanıltıldığı belirtilerek, “Müvekkil adeta organize ve kötü niyetli bir şekilde desteklemediği, dahil olmak istemediği bir grup tarafından yanıltmıştır ve toplumun hassas kesiminin rahatsız edilmesine istemi dışında alet edilmiştir. Film şirketi yetkilileri, müvekkil genel müdürlüğü kasten yanıltarak ve hatta kandırarak bu tip tartışmaların içine sürüklemeye çalışmıştır. Bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını müvekkil genel müdürlük adına vekaleten talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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