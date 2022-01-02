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Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aksaz açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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