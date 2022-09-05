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Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 44 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Marmaris sahil güvenlik göçmen

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