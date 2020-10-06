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Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.Gece saatlerinde Marmaris açıklarında yelkenli bir tekneni sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 54 sığınmacının bulunduğu tekne ile karşılaştı.

Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.
Gece saatlerinde Marmaris açıklarında yelkenli bir tekneni sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 54 sığınmacının bulunduğu tekne ile karşılaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen ve içinde 54 sığınmacının bulunduğu yelkenli teknede bulunan sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik botuna alındı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı

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Kaleli Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
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Burçin Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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