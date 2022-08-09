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Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot, can salı ve yelkenli teknedeki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kızılada ve Kadırga Burnu açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22, can salında 26, hareketten yoksun yelkenli teknede 16 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris Gümrük İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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