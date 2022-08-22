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Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı 1 lastik bot içindeki 65 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Marmaris sahil güvenlik göçmen

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