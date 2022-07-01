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Marmaris açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı

01.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirtilen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-82 yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 9 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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