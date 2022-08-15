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Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

15.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Hisarönü Körfezi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.

Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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Marmaris Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma tekne

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