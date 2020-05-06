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Marmaris AK Parti İlçe Başkanından Trafik Haftası kutlaması

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

AK Parti Marmaris İlçe başkanı Ceyhun Gökmen Trafik haftası sebebi ile İlçe Trafik Büro Amirliği ve Bölge Trafik Büro Amirliği ve Jandarma Trafik şube müdürlüğünü ziyaret etti.Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen yaptığı basın açıklamasında ;“Trafik ve ilk yardım bilincinin sağlanması amacı ile Mayıs ayının ilk haftası Trafik ve İlk Yardım Haftası olarak kutlanmaktadır.

AK Parti Marmaris İlçe başkanı Ceyhun Gökmen Trafik haftası sebebi ile İlçe Trafik Büro Amirliği ve Bölge Trafik Büro Amirliği ve Jandarma Trafik şube müdürlüğünü ziyaret etti.
Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen yaptığı basın açıklamasında ;“Trafik ve ilk yardım bilincinin sağlanması amacı ile Mayıs ayının ilk haftası Trafik ve İlk Yardım Haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ve doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını unutmamalıyız. Bu konularda sorumlu bireyler olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza küçük yaştan itibaren trafik ve ilk yardım eğitimi verilmek suretiyle kurallara uyma alışkanlığını kazandırmak, gelecekte trafik kurallarını özümsemiş, bilinçli bireylerden oluşan çağdaş bir toplum oluşturmanın sorumluluğu içerisindeyiz. Evde kaldığımız bu günlerde trafik kurallarını aklımızdan çıkarmayalım ve çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitlerde onlara da trafik kurallarını hatırlatalım. Bu salgın günlerinde sınırlı şekilde de trafiğe çıksak da yoğun mesai harcayan tüm emniyet ve jandarma mensuplarımıza destek olmamız gerekiyor. Yayalarımızın ve sürücülerimizin trafik kurallarına uyarak, sağlık ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirdikleri kazasız bir yaşam temenni ediyorum. Bu vesileyle başta trafik görevlilerimiz ve ilk yardım çalışanlarımız olmak üzere, tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın “Trafik ve İlk Yardım Haftası’nı kutluyorum" dedi.
Başkan Ceyhun, İlçe Trafik Büro Amirliği, Bölge Trafik Buro Amirliği ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerle sohbet edip, bilgi alışverişinde bulundu. İlçe Trafik Büro Amiri Bahadır Türkyaşa’ya yapılan ziyaret sırasında Marmaris de bulunan sürücüler ve vatandaşların ilk yardım hakkında bilgileri ve trafik durumu konuşuldu, Bu konuda salgın sonunda halkı ilk yardım ve trafik konusunda ortak sosyal sorumluluk projeleri yapılabileceği görüşüldü.

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