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Marmaris Amfi Tiyatro’da “Yaz Esintisi” konseri düzenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Marmaris Bozburun’da gerçekleştirilen etkinlikten sonra MAKSAD Oda Orkestrası, “Yaz Esintisi Konseri” ile bu kez Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.Dr.

Marmaris Bozburun’da gerçekleştirilen etkinlikten sonra MAKSAD Oda Orkestrası, “Yaz Esintisi Konseri” ile bu kez Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.
Dr. Samir Gülahmedov yönetimindeki Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) Oda Orkestrası salgın nedeniyle ara verdiği konserlerinin ikincisini Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle Marmaris Amfitiyatro’da gerçekleştirdi. Klasik Müzik tutkunlarının ilgi gösterdiği konsere Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da katıldı. Klasik müzik eserleriyle başlayan konserin ikinci yarısında Solist Mezzosoprano Aydan Genç sahne aldı. Yağmur nedeniyle planlanandan yarım saat önce tamamlanan konserin sonunda Kaymakam Aksoy sahneye çıkarak sanatçılara çiçek verdi.

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