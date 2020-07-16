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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nden gerçekleşen ziyarette Oktay’a CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ile Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk eşlik etti.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiğinden bu güne yapılan faaliyetleri anlatırken, özellikle pandemi sürecinde yoğun bir biçimde çalıştıklarını dile getirerek, “Salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte önlemler aldıklarını ve bunları büyük bir hızla uyguladık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, desteğimizi esirgemedik. Hem belediye olarak bizim hayata geçirdiğimiz tedbirler hem de diğer kurumlarla yapılan ortak çalışmalarla Marmaris süreci çok iyi atlattı. Normalleşme süreciyle birlikte ilçemize gelenlerin sayısı artsa da çok büyük sorun yaşanmıyor” ifadesini kullandı.
“Turizm ciddi bir şekilde etkilendi”
Pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik darboğaz yaşandığını ifade eden Başkan Oktay, “Genel Başkanım sizin de bildiğiniz gibi Marmaris’in en büyük geçim kaynağı turizm. Biz yönetim olarak meslek odaları ve sektör temsilcileriyle birlikte Eylül ayından itibaren Mart ayının başına kadar yurt dışı ziyaretlerde bulunduk. İngiltere, Almanya, Finlandiya, Çin gibi ülkelerde hem devlet kademesindeki yöneticiler hem de turizmin temsilcileriyle bir araya gelerek ve fuarlara katılarak 2020 sezonu için hazırlıklarımızı yaptık. Hatta ilk kez sezonu erken açmak için çalışmalara başladık. Bu sezondan beklentimiz çok yüksekti. Ancak korona ile tüm sektörler gibi turizm de büyük sıkıntıya girdi. Yurt içi kısıtlamasının sona ermesinin ardından yurt dışı uçuşların da açılmasıyla hareketliliğin artmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Marmaris’te 15 aydır halkçı bir yönetim biçimi uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Oktay, “Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuşarak, Kılıçdaroğlu’nu Marmaris’e davet etti.
“Dünyanın en güzel yerlerinden birisi”
En kısa ve uygun bir zamanda Marmaris’i ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Oktay’a tebriklerini iletti. Marmaris’in yeşil ve mavi dokusuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, doğasının korunması hususunda hassasiyetlerini iletti. Marmaris’in sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Doğanın korunması konusunda hassas olduğunuzu biliyorum. Bu konudaki mücadelenizden vazgeçmeyin” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

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