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Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

08.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Tüm zorluklarına rağmen gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bundan tam 60 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen kazanımlar doğrultusunda ilan edilmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok önemli bir zaman dilimi olmuştur.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tüm zorluklarına rağmen gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bundan tam 60 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen kazanımlar doğrultusunda ilan edilmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok önemli bir zaman dilimi olmuştur. 10 Ocak; basın çalışanlarının hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur. Türkiye’nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olma sorumluluğu üstlenmiş ve hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Gazetecilik mesleğinin hakkını vermek için özveriyi, güç koşulları, hapsedilmeyi, hatta öldürülebilmeyi bir yaşam biçimi olarak kabullenmiş tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor ve tüm basın emekçilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum”

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