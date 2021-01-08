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Marmaris Belediyesi çöp konteynerinden 412 bin TL tasarruf etti

08.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Kırılan, bozulan, delinen 2 bin 325 adet çöp konteynerinin yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla tamir eden Marmaris Belediyesi bu sayede yaklaşık 412 bin liralık tasarruf etti.Halkın ortak kullanım alanlarında yer alan çöp konteynerlerinin oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.Bu kapsamda Marmaris genelinde bulunan 4 bin 440 adet çöp konteynerinin 2 bin 325 tanesinin bakım ve onarımı belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldı.

Kırılan, bozulan, delinen 2 bin 325 adet çöp konteynerinin yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla tamir eden Marmaris Belediyesi bu sayede yaklaşık 412 bin liralık tasarruf etti.
Halkın ortak kullanım alanlarında yer alan çöp konteynerlerinin oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Marmaris genelinde bulunan 4 bin 440 adet çöp konteynerinin 2 bin 325 tanesinin bakım ve onarımı belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldı. Böylece konteyner başına 177 TL’den 411 bin 525 TL tasarruf edildi.
Öte yandan 2000 adet konteyner de Makine Araç Parkı’na götürmek yerine olduğu yerde yenilendi. Böylece hem zamandan hem de nakliye giderlerinden tasarruf edildi. Boyanan, gerekli görüldüğü durumlarda tekerlekleri değiştirilen konteynerler yeni görüntüsüne kavuşturuldu. Yıl boyunca sadece 90 adet çöp konteyneri satın alındı.
Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kullanılan çöp sepetleri de satın almak yerine imal edildi. Makine Araç Parkı’nın demir ustaları 668 adet çöp sepeti, 30 adet de geri dönüşüm kafesi imal etti. Hurdaya çıkarılacak olan 7 metreküplük çöp kamyonu ise 3,5 tonluk su tankerine dönüştürüldü. Yine hurdaya çıkarılması düşünülen araç parkındaki kazalı 7 metreküplük çöp kamyonu da tamir edilerek tekrar hizmete sunuldu. Marmaris Belediyesi’nin çevre temizliği konusunda çok hassas davrandığını ifade eden yetkililer aynı duyarlılığı vatandaşlardan da beklediklerini belirterek konteynerlere özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, ateş ve bahçe atığı atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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