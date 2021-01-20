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Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

20.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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70’li yılların başında otel olarak inşa edilen, 1990 yılında ise belediye binasına dönüştürülen Marmaris Belediyesi hizmet binası 30 yıl kamu hizmeti verdikten sonra boşaltıldı.

70’li yılların başında otel olarak inşa edilen, 1990 yılında ise belediye binasına dönüştürülen Marmaris Belediyesi hizmet binası 30 yıl kamu hizmeti verdikten sonra boşaltıldı. Belediye birimleri de İçmeler Ek Hizmet Binası, Kültür Sanatevi ve Armutalan Kültür Merkezi’nde hizmet vermeye başladı.

Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası, yapılan testler sonucunda riskli yapı çıkması nedeniyle boşaltıldı. Bina içinde yer alan birimler, yeni bir ana hizmet binası yapılana kadar geçici olarak farklı yerlere taşındı. İçmeler Hizmet Binası, Kültür-Sanatevi ve Armutalan Kültür Merkezi bir süreliğine belediye birimlerine ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler Hizmet Binası ve Kültür Sanatevi’nde çalışmalarını sürdürecek. Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş ve Ali Zağlı İçmeler, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise Kültür ve Sanetevi’nde buluncak. İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Evlendirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk Servisi, Muhtar İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü İçmeler Hizmet Binası’na taşındı. Zabıta Müdürlüğü ise Armutalan Kültür Merkezi’nde hizmet vermeye başladı. Kültür ve Sanetevi ise bu süreçte hizmet binasına çevrildi. Mali Hizmetler bünyesinde hizmet veren Tahsilat ve Tahakkuk vezneleri, İcra Takip birimi burada çalışmaya başladı. Basın - Halkla İlişkiler, Çevre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü de Kemeraltı Mahallesi, 95 sokak, No 1 adresindeki eski Kültür ve Sanatevi’ne taşındı. Vatandaşlar tüm belediye işlemleri için dilekçelerini hem İçmeler Hizmet Binası’ndaki hem de Eski Kültür Sanatevi’ndeki Evrak-Kayıt Servisi’ne verebilecek.

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