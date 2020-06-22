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Marmaris Belediyesi kaynak sularını analiz ettirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi’nin yaptırdığı analizde kaynak sularıyla ilgili ‘insani tüketim açısından uygun değildir’ raporu çıktı.Marmaris Belediyesi, ilçenin birçok noktasında bulunan kaynak sularını analiz ettirdi.

Marmaris Belediyesi’nin yaptırdığı analizde kaynak sularıyla ilgili ‘insani tüketim açısından uygun değildir’ raporu çıktı.
Marmaris Belediyesi, ilçenin birçok noktasında bulunan kaynak sularını analiz ettirdi. Analiz sonuçlarında ‘insani tüketim açısından uygun değildir’ raporu çıktı. Armutalan Sekine Evren Çeşmesi, İçmeler Mehmet Varol ve Eşi Hayratı, İçmeler Ertuğrul Tokmak Hayratı ve Ağlayan Çeşme’nin birkaç noktasından alınan numuneler MUSKİ tarafından analiz edildi.
14 Mayıs’ta alınan örneklerin değerlendirmesinde Sekine Evren Çeşmesi’yle ilgili olarak “Numune analizi yapılan parametrelerde 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre PH bakımından uygun değildir” sonucu çıktı. Diğer kaynak sularının ise aynı yönetmeliğe göre koliform bakteri bakımından tüketime uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı.
Bu kaynak sularının bölge sakinleri tarafından yoğun olarak kullanıldığını söyleyen Belediye yetkilileri, “Yaptırdığımız analizlerde bu suların içme suyu olarak kullanılmasında sakınca olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlarımızı uyarmak bizim görevimiz, onların da daha dikkatli olmasını bekliyoruz” denildi.

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