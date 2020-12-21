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Marmaris Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı.

Marmaris Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedilerini düşünerek hafta sonu boyunca kedi besleme odaklarına mama dağıttı.
Marmaris Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedileri unutmadı. Sokaklarda yaşayan kedilerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için ekipler, Marmaris’in birçok noktasında bulunan kedi besleme odaklarına mama dağıtımı yaptı.
Yetkililer tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ederek “Belediyemiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da sevimli dostlarımız için çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarımızdan ricamız kedi besleme noktaları dışında sokaklara gelişi güzel kedi maması bırakmamaları” şeklinde konuştu.

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